Посреди леса в Приозерском районе нашли окровавленную детскую куртку

Автор: Анастасия Щербакова
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Полиция и лесничество выясняют, при каких обстоятельствах в лесополосе могла появиться маленькая детская кутка в кровоподтеках. Уже есть версия, что куртку могли раскопать животные.

Как пишет 47news, 13 января в полицию поступила информация о детской куртке розового цвета, найденной у поселка Громово среди леса. На одежде обнаружили следы, похожие на кровь.

Посреди леса в Приозерском районе нашли окровавленную детскую куртку пропал ребенок, полиция, Ленобласть
Посреди леса в Приозерском районе нашли окровавленную детскую куртку пропал ребенок, полиция, Ленобласть

Сразу после сообщения о странной находке, на место выехала полиция и местное лесничество. Предварительно известно, что окровавленная куртка пролежала здесь порядка месяца, и была выкопана кабанами. Также сообщается, что кровь может принадлежать животным, поскольку рядом с курткой нашли фрагмент шкуры с шерстью.

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Посреди леса в Приозерском районе нашли окровавленную детскую куртку пропал ребенок, полиция, Ленобласть
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13.01.2022 41
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