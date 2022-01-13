Посреди леса в Приозерском районе нашли окровавленную детскую куртку

Полиция и лесничество выясняют, при каких обстоятельствах в лесополосе могла появиться маленькая детская кутка в кровоподтеках. Уже есть версия, что куртку могли раскопать животные.

Как пишет 47news, 13 января в полицию поступила информация о детской куртке розового цвета, найденной у поселка Громово среди леса. На одежде обнаружили следы, похожие на кровь.

Сразу после сообщения о странной находке, на место выехала полиция и местное лесничество. Предварительно известно, что окровавленная куртка пролежала здесь порядка месяца, и была выкопана кабанами. Также сообщается, что кровь может принадлежать животным, поскольку рядом с курткой нашли фрагмент шкуры с шерстью.