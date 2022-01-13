Появились кадры с места смертельной аварии в Бокситогорском районе

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей днем, 13 января, у села Сомино Бокситогорского района унесло жизни двух человек. Публикуем кадры с места трагедии.

Как сообщал ivbg.ru, на 35-м километре трассы А-114 (Вологда — Тихвин — Кола) у села Сомино столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли пассажиры одной из машин — мужчина и женщина.

Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис

По свидетельствам очевидцев, в ДТП попали два «Мерседеса». В одном из них, ехавшем со стороны Новой Ладоги, находилась компания молодых людей, в другом — один водитель.

Первый «Мерседес» ехал с бешенной скоростью, его занесло и стало крутить. Он столкнулся с таким же «Мерседесом» на «встречке», — делится очевидец.

По информации Мегаполиса, погибли мужчина и женщина, сидевшие на заднем пассажирском сидении ярославского «Мерседеса». Скорая помощь, по информации очевидца, увезла в больницу троих: обоих водителей и сидевшего впереди пассажира машины, выскочившей на встречку. Одного из водителей сотрудники МЧС извлекали из машины около двух часов.