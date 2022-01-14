В Петербурге 13 января стал самым теплым днем с начала зимы

Минувший четверг, 13 января, стал самым теплым в Петербурге с начала зимы.

Воздух в городе прогрелся до +3,5 градуса. Ранее самым теплым был день 16 декабря: тогда воздух прогрелся до +3,1 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Причиной резкого потепления стало мощное вторжение теплого атлантического воздуха на северо-запад России, вызванное циклоном «Эльза». До конца первой декады января Петербург ждет еще несколько оттепелей.

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Сегодня, 14 января, жителей Ленобласти ожидает мокрый снег и плюсовая температура.