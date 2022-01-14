Фонд президентских грантов выделил НКО Ленобласти 46,2 млн рублей

НКО Ленобласти в 2022 году получат на реализацию своих проектов в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.

При этом финансирование из регионального бюджета на 2022 год составляет 127,1 млн рублей, что почти в 4 раза больше, чем в предыдущем году.

«Увеличение финансирования — это признание заслуг региона в продвижении социальных, проектных инициатив. Увеличение объемов субсидирования некоммерческих организаций позволит реализовать больше социально значимых инициатив общественников, оказать больше различных социальных услуг населению области, укрепит роль и значение социально ориентированных некоммерческих организаций в развитии региона», — отметила вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.

Напомним, что ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.