Депутаты обсудили дрова и появление волков в Тихвинском районе

Депутаты Ленобласти обсудили вопросы возможности льготного обеспечения дровами малообеспеченных категорий населения и обращение граждан по поводу появления большого количества волков в Тихвинском районе.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с информацией по первому вопросу перед депутатами выступил глава Киришского муниципального района Константин Тимофеев. По его словам, от жителей сельских поселений Киришского района в течение длительного времени поступают многочисленные обращения по вопросу обеспечения дровами. В связи с тем, что большая часть лесов в Киришском районе передана в аренду, делянок для заготовки дров населению не выделяется.

«Потребность в обеспечении дровами довольно высока, стоимость дров зачастую непосильна для пенсионеров, в связи с чем жители просят изыскать возможности льготного обеспечения дровами малообеспеченных категорий населения по сниженной стоимости, а также рассмотреть вопрос о предоставлении дров ветеранам, труженикам тыла, потому что данная проблема носит системный характер», — отметил глава района.

В процессе обсуждения вопроса председатель комиссии по экологии и природопользованию Андрей Гардашников («Единая Россия») добавил, что данной теме был посвящен круглый стол. В Лесном кодексе действительно есть норма, в соответствии с которой граждане имеют право самостоятельно заготавливать древесину для собственных нужд. Областной закон № 108-оз «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области» как раз детализирует это право. Однако вопросы обеспечения граждан готовой продукцией (дровами, строительными материалами) не являются предметом регулирования областного закона № 108-оз, в связи с чем на заседании круглого стола было принято решение о создании депутатской рабочей группы для работы над внесением изменений в Социальный кодекс, а также о подготовке обращения в адрес Губернатора Ленинградской области с предложением направить в состав рабочей группы представителей отраслевых органов исполнительной власти Ленобласти.

По второму вопросу доложил депутат Александр Петров («Единая Россия»). Он сообщил о многочисленных обращениях жителей Тихвинского района из-за появления волков в населенных пунктах.

«В декабре 2021 года волки замечены даже в черте города Тихвина. Поступают многочисленные телефонные звонки, а также материалы в социальных сетях, подтвержденные видеоматериалами с камер видеонаблюдения и фотографиями обнаруженных растерзанных собак. По сообщениям жителей волков видели недалеко от 14-этажных домов на расстоянии всего 100 метров. Это несет угрозу не только домашним животным, но и детям, которые идут в школу к 8 утра в темное время суток, а также гражданам, идущим на работу в еще более раннее время», — выразил обеспокоенность парламентарий.

Александр Петров пояснил, что на сегодняшний день отсутствуют правовые механизмы по урегулированию данного вопроса и выступил с предложением вернуться к ранее существовавшей практике, в соответствии с которой гражданин, принявший участие в регулировании численности волков, приобретал преимущественное право на получение разрешения на добычу иного животного (например, лося).

Андрей Гардашников поддержал коллегу, отметив, что данная проблема существует во многих районах области. Депутат Станислав Еремеев («Единая Россия») сказал, что данную проблему необходимо решать системно, а не ситуационно.

По итогам обсуждения постоянная комиссия приняла решение подготовить обращение в профильный комитет Правительства с целью подготовки предложений о возможных способах урегулирования ситуации, в том числе и на законодательном уровне.