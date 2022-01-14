Создатели фильма «Ёлки 8» извинились перед норвежским фотографом за плагиат

Киностудия Bazelevs прокомментировала обвинения в плагиате постера фильма «Елки 8». Обвинения в адрес кинокомпании выдвинул дизайнер Стиг Дирдал.

Норвежский дизайнер заявил, что постер «Елок 8» повторяет фото, которое он сделал для новогодней открытки. Bazelevs опубликовала свой ответ в Facebook.

— Юридически такая практика не нарушает закона: идеи и концепции авторским правом не защищаются, — говорится в сообщении.

При этом представители киностудии принесли свои извинения перед Дирдалом за то, что не выяснили заранее кому принадлежит идея постера, пишет Федеральное агентство новостей. Также Bazelevs готова компенсировать дизайнеру убытки и пригласила его принять участие в новых кинопроектах.

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Премьера «Елок 8» состоялась 16 декабря. Главные роли в фильме сыграли Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Евгений Кулик и другие актеры