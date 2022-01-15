S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесли на 8 декабря 2022 года

Блогер, к которому представитель GSC Game World призывал не прислушиваться, оказался почти прав: игра действительно не выйдет весной и даже не выйдет осенью.

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl GSC Game World официально сообщил о переносе игры на 8 декабря 2022 года. Предыдущая дата выхода была назначена на 28 апреля.

Студия в обращении написала, что берет дополнительные семь месяцев, чтобы сделать из игры то, что задумано, и довести ее до нужного состояния. Также отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 – это самый большой проект студии, и разрабатывать его будут столько, сколько нужно.

— Решение было непростым, но мы очень хотим подарить вам игру, которая будет соответствовать ожиданиям, — сказано в сообщении.

Вам будет интересно В пиратских версиях фильма «Человек-Паук: Нет пути домой» на торрентах обнаружили вирус-майнер криптовалюты Вирус будет использовать видеокарту вашего PC. После таких нагрузок, сильно сократив срок ее службы. По информации зарубежных СМИ, в торрентах с... 11.01.2022 259

Также GSC Game World пообещала, что этот год будет важным и интересным.