S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесли на 8 декабря 2022 года

Блогер, к которому представитель GSC Game World призывал не прислушиваться, оказался почти прав: игра действительно не выйдет весной и даже не выйдет осенью.
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl GSC Game World официально сообщил о переносе игры на 8 декабря 2022 года. Предыдущая дата выхода была назначена на 28 апреля.
Студия в обращении написала, что берет дополнительные семь месяцев, чтобы сделать из игры то, что задумано, и довести ее до нужного состояния. Также отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 – это самый большой проект студии, и разрабатывать его будут столько, сколько нужно.
— Решение было непростым, но мы очень хотим подарить вам игру, которая будет соответствовать ожиданиям, — сказано в сообщении.
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11.01.2022 259
Также GSC Game World пообещала, что этот год будет важным и интересным.