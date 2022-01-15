В Ленобласти выявлено 261 новых случаев COVID-19 — данные на 15 января

В Ленобласти за последние сутки выявили 261 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 105 341 человек, выздоровели — 95 081.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+5), Ефимовский (+1), Галично (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+1), Сельцо (+1), Захонье (+2), Жилгородок (+1), Кюльвия (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+1), Колчаново (+1), Сясьстрой (+3), Паша (+1), Новая Ладога (+5), Свирица (+1), Юги (+1).

Всеволожский район: Мурино (+14), Всеволожск (+4), Кудрово (+6), Янино-1 (+1), Сертолово (+14), Осельки (+1), им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1), Агалатово (+2), Юкки (+1), Бор (+2), Лупполово (+1), Новое Токсово (+1), Верхние Осельки (+1), Стеклянный (+2), массив Васкелово СНТ (+1), Касимово (+1).

Выборгский район: Выборг (+13), Гончарово (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Цвелодубово (+1), Семиозерье (+1), Высоцк (+1), Возрождение (+2), Ключевое (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Массив Тайцы, СНТ Мостовик (+1), Вырица (+1), Терволово (+1), Коммунар (+4), Сусанино (+1), Тяглино (+1), Семрино (+2), Мины (+1), Торфяное (+1), Кямяря (+1), Мута-Кюля (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Тикопись (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+18), Будогощь (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+1), Приладожский (+1), Старая Малукса (+1), Путилово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Мехбаза (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Новополье (+1), Новогорелово (+1), Владимировка (+1), Лебяжье (+2), Разбегаево (+1), Узигонты (+1).

Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Осьмино (+1), Ретюнь (+1), Мшинская (+1).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+5), Вознесенье (+1), Важины (+1), Усланка (+1).

Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+3), Кузнечное (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+12), Гостицы (+1), Загривье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+14).

Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+2), Ушаки (+1), Строение (+1).