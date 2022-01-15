В Санкт-Петербурге девушка едва не попала под автомобиль — видео

Очевидцы утверждают, что ее спас гололед.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В телеграм-канале Питер Live появилось видео, на котором девушка перебегает дорогу по пешеходке на Лермонтовском проспекте и чуть не попадает под колеса легковушки.

По словам автора поста, от столкновения с автомобилем девушку спас гололед, который буквально покрыл весь город.