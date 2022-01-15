В Санкт-Петербурге девушка едва не попала под автомобиль — видео

Очевидцы утверждают, что ее спас гололед.
В телеграм-канале Питер Live появилось видео, на котором девушка перебегает дорогу по пешеходке на Лермонтовском проспекте и чуть не попадает под колеса легковушки.
По словам автора поста, от столкновения с автомобилем девушку спас гололед, который буквально покрыл весь город.
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02.09.2018 2869