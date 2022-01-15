Сосновоборский блогер возглавил топ успешных россиян, зарабатывающих на YouTube

Канал Wylsacom, за год принес ему целых 173 миллиона рублей.

Валентин Петухов, более известный, как Wylsacom возглавил список «Самые успешные блогеры России — 2019» по версии Forbes. Блогер уроженец Соснового Бора.

Отмечается, что за год Wylsacom смог заработать 173 миллиона рублей ($2,7 млн). На своем канале, с 7,5 миллионов подписчиков, он рассказывает о новинках среди современной техники, видеоигр и новостей из мира IT.

Далее по списку идут Юрий Дудь с заработком 90 миллионов и Анастасия Ивлеева, которая заработала на платформе 57 миллионов рублей.