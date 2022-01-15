В России за сутки выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом

На утро 15 января на территории России подтвердили за сутки 27 179 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах.

За сутки на территории России подтвердили 27 179 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах (накануне — 23 820). Наибольшее количество заболевших из них выявили в Москве (6555), Санкт-Петербурге (3314) и Московской области (2589).

При этом выписали в связи с выздоровлением за тот же период более 26 тысяч человек.