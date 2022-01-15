В Новой Ладоге Гринч спилил и украл елку из сквера

Парню грозит штраф в размере 190 тысяч рублей.
По информации главы администрации Волховского района Алексея Брицуна, Грин попытался украсть верхушку елки из центра Новой Ладоги, предварительно спилив все дерево.
После проделанной работы, злоумышленник попытался скрыться с елкой, но был оперативно найден по оставленному деревом следа на снеге.
Отмечается, что парень работал не один. Теперь друзья обязаны будут выплатить компенсацию за нанесённый ущерб в размере 190 000 рублей. Вплоть до уголовной ответственности. Этим делом уже заинтересовались следователи.
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