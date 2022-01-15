В Новой Ладоге Гринч спилил и украл елку из сквера

Парню грозит штраф в размере 190 тысяч рублей.

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По информации главы администрации Волховского района Алексея Брицуна, Грин попытался украсть верхушку елки из центра Новой Ладоги, предварительно спилив все дерево.

После проделанной работы, злоумышленник попытался скрыться с елкой, но был оперативно найден по оставленному деревом следа на снеге.

Отмечается, что парень работал не один. Теперь друзья обязаны будут выплатить компенсацию за нанесённый ущерб в размере 190 000 рублей. Вплоть до уголовной ответственности. Этим делом уже заинтересовались следователи.