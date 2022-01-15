За проблемы поселка Саперное взялись власти Ленобласти и депутат от КПРФ

Жители военного поселка неоднократно сталкиваются с одними и теми же проблемами в зимний период.
По информации издания Online47, в субботу 15 января в поселке Саперное Приозерского района прошла встреча его жителей с представителями КПРФ (регионального отделения) и администрации Ромашкинского сельского поселения.
Депутат Виктор Царихин совестно с властями Ленобласти обсудил с местными жителями работу местных коммунальных служб. По словам горожан они из года в год сталкиваются с одними и теми проблемами в сфере влияния местного ЖКХ.
Так, из-за халатной работы ЖКХ, в квартирах жителей холодно, а горячая вода и электричество часто отключаются. По словам местных жителей, котельные поселка оснащены допотопными котельными и не могут поддерживать нужное тепло в жилых помещениях. В свою очередь управляющая компания делает перерасчеты для населения, но эти действия не могут решить саму проблему.
Также он отметил, что в скором времени поступит совместное заявление проблемы, которым займутся депутат и власти Ленобласти. По итогу у Ромашкинского поселения будут развязаны руки и проблемами плотно займутся. Земля и все коммуникации будут переданы поселению.