Фото: северное сияние наблюдали жители Всеволожского района минувшей ночью

Охотникам за «авророй» удалось сделать захватывающие снимки природного явления минувшей ночью на озере Большое.

Таймлапс и кадры северного сияния опубликовали в Telegram-канале Астро Фото Болото в воскресенье, 16 января.

Как пишут охотники, около 20:00 вечера они выдвинулись в сторону Ладожского озера по Дороге Жизни. Остановившись в Ириновке их смутили тучи, из-за которых северного сияния они бы не увидели. Было решено развернуться и отправиться на озеро Большое во Всеволожске, где группа осталась в ожидании ухода туч.

Тучки раздуло, и хоть мы и пропустили первую волну сияния, посмотрели на вторую. Сияние было видно при почти полной луне, — пишут в Телеграм.

Фото: Астро Фото Болото Фото: Астро Фото Болото Фото: Астро Фото Болото Фото: Астро Фото Болото Фото: Астро Фото Болото