Фото: северное сияние наблюдали жители Всеволожского района минувшей ночью

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Охотникам за «авророй» удалось сделать захватывающие снимки природного явления минувшей ночью на озере Большое.

 

Таймлапс и кадры северного сияния опубликовали в Telegram-канале Астро Фото Болото в воскресенье, 16 января.

Как пишут охотники, около 20:00 вечера они выдвинулись в сторону Ладожского озера по Дороге Жизни. Остановившись в Ириновке их смутили тучи, из-за которых северного сияния они бы не увидели. Было решено развернуться и отправиться на озеро Большое во Всеволожске, где группа осталась в ожидании ухода туч.

Тучки раздуло, и хоть мы и пропустили первую волну сияния, посмотрели на вторую. Сияние было видно при почти полной луне, — пишут в Телеграм.
Фото: северное сияние наблюдали жители Всеволожского района минувшей ночью северное сияние, природное явление, Ленобласть, всеволожск, аврораФото: Астро Фото Болото
Фото: северное сияние наблюдали жители Всеволожского района минувшей ночью северное сияние, природное явление, Ленобласть, всеволожск, аврораФото: Астро Фото Болото
Фото: северное сияние наблюдали жители Всеволожского района минувшей ночью северное сияние, природное явление, Ленобласть, всеволожск, аврораФото: Астро Фото Болото
Фото: северное сияние наблюдали жители Всеволожского района минувшей ночью северное сияние, природное явление, Ленобласть, всеволожск, аврораФото: Астро Фото Болото
Фото: северное сияние наблюдали жители Всеволожского района минувшей ночью северное сияние, природное явление, Ленобласть, всеволожск, аврораФото: Астро Фото Болото
Вам будет интересно
Фото: северное сияние наблюдали жители Всеволожского района минувшей ночью северное сияние, природное явление, Ленобласть, всеволожск, аврора
Макаки из Ленинградского зоопарка не оценили новогодних соседей - видео
Ленинградский зоопарк поделился забавным видео, где японские макаки с важным видом показали свое пренебрежение новогоднему декору в виде снеговиков и...
14.01.2022 148
Автор