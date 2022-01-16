Двое человек застряли в помятом внедорожнике после аварии в Приладожском

18-летний водитель джипа не справился с управлением на дороге и вылетел в кювет в Кировском районе. Из салона пострадавших деблокировали спасатели.

Как передает МЧС по Ленобласти, ночью, 16 января, в поселке Приладожский произошло ДТП с участим Volkswagen Touareg. Внедорожник на скользкой дороге вылетел в кювет, где получил серьезные разрушения кузова.

Двое человек, находившиеся в салоне, оказались зажаты и не могли выбраться. Вытаскивать из машины пострадавших прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

За рулем внедорожника находился 18-летний молодой человек, на пассажирском сидении находился 66-летний мужчина.