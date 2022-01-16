Зимующим в Ленобласти птицам помогают неравнодушные жители и волонтеры

Минувшим днем в России отмечался День зимующих птиц. Традиционно жители 47-го региона принимают участие в доброй акции, сооружая кормушки, гоголятники и порхалища.

На территории Ленобласти обитает порядка 300 видов птиц, а на зимовку из них остается около 20%. Кроме воробьев, ворон, голубей и чаек, зимуют в регионе и свиристели, снегири, синицы, поползень, а также сойки.

Каждый год активисты, учащиеся школ, воспитанники детских садов и творческих кружков строят кормушки и подкармливают птиц. Благодаря этому удается поддерживать многообразие животного мира области. Однако как напоминают в Областном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, если вы подкармливаете диких животных, то делать это нужно регулярно.

Также ведомство рассказало, что в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» оно проводит в холодное время года подкормку краснокнижной серой куропатки. Весной, для гнездования утиных пернатых, строят дуплянки-гоголятники, летом для комфортной жизни боровой птицы оборудуют порхалища — места для гигиенических купаний птицы в пыли.