Два человека пострадали в столкновении большегрузов в Усть-Луге

Серьезное ДТП с участием грузовиков произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. От силы удара у обеих машин сильно деформировались кабины.
Фото и видео делится портал 47news днем, 16 января. В районе происшествия выстроилась очередь из грузовых машин.
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Авария произошла на 36-м км дороги «Копорье — Ручьи», в районе деревни Вистино. Грузовик «Shacman» столкнулся с еще одним грузовым автомобилем. Один из большегрузов свалился в кювет, где завалился на бок. Травмы получили оба водителя, их состояние пока неизвестно.
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