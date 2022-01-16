Два человека пострадали в столкновении большегрузов в Усть-Луге

Серьезное ДТП с участием грузовиков произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. От силы удара у обеих машин сильно деформировались кабины.

Фото и видео делится портал 47news днем, 16 января. В районе происшествия выстроилась очередь из грузовых машин.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news

Авария произошла на 36-м км дороги «Копорье — Ручьи», в районе деревни Вистино. Грузовик «Shacman» столкнулся с еще одним грузовым автомобилем. Один из большегрузов свалился в кювет, где завалился на бок. Травмы получили оба водителя, их состояние пока неизвестно.