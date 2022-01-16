В России планируют создать вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов

Центр им. Гамалеи изучает возможность создания вакцины от Covid-19 на основе нескольких штаммов, чтобы эффективней бороться с вирусом и его мутациями.

Об этом стало известно РИА Новости со ссылкой на замдиректора центра Дениса Логунова. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени им. Н. Ф. Гамалеи изучают возможность создать вакцину на основе нескольких штаммов, сообщил.

Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный «Спутник», где будут «дельта» и «омикрон» или «ухань» (исходный штамм коронавируса) и «омикрон». Возможно создание такой более сложной вакцины, — отметил Логунов.