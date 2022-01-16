«Крестный отец» покажут в кинотеатрах в честь 50-летнего юбилея трилогии

В сети появился трейлер отреставрированного культового фильма «Крестный отец». Кинокартину снова покажут на киноэкранах к 50-летию выхода первого фильма.

В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат, — говорится в сообщении «Централ Партнершип».

Как стало известно, отреставрированы были все три фильма кинотрилогии. Кропотливый процесс велся три года. За это время было изучено 300 коробок кинопленок, чтобы найти наилучшее разрешение для каждого кадра в трилогии.

Трейлер оскароносной кинокартины выложил на YouTube Paramount Pictures Россия 14 января. Кино выйдет в повторный прокат 24 февраля 2022 года. Посмотреть «Крестного отца» можно будет в некоторых кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. О прокате в других городах пока неизвестно.