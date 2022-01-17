Примерный возраст камня под памятником Петру I – 1,5-1,6 млрд лет

Как сообщают специалисты СПбГУ и Горного университета, возраст породы гром-камня – пьедестала «Медного всадника» – 1,5-1,6 млрд лет.
По данным ученых, порода представляет собой гранит биотит-мусковитового калиево-полевошпатового состава. Отмечается сходство минерального состава с биотит-мусковитовыми гранитами Выборгского массива.
Специалисты подчеркивают, что на родственное отношение парод указывают и развитые в нем обогащенные редкими минералами пегматитовые прожилки с характерной структурой.
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