Примерный возраст камня под памятником Петру I – 1,5-1,6 млрд лет

Как сообщают специалисты СПбГУ и Горного университета, возраст породы гром-камня – пьедестала «Медного всадника» – 1,5-1,6 млрд лет.

По данным ученых, порода представляет собой гранит биотит-мусковитового калиево-полевошпатового состава. Отмечается сходство минерального состава с биотит-мусковитовыми гранитами Выборгского массива.

Специалисты подчеркивают, что на родственное отношение парод указывают и развитые в нем обогащенные редкими минералами пегматитовые прожилки с характерной структурой.