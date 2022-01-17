Жители Ленобласти часто жалуются на кошмар на улицах. Из-за температурных качелей дороги и дворы в населенных пунктах региона то завалены снегом, то похожи на каток с препятствиями. Редакция ivbg.ru разбирается, кто должен следить за состояние улиц и дворовых пространств и как каждый из ленинградцев может позаботиться о своем пешем безопасном пути.
Кто должен следить за безопасным и удобным проходам по улицам и дворам?
Согласно Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» пункт 3.6.1 гласит, что в обязанности обслуживающих организаций также входит очистка дворов и территорий возле домов от осадков и мусора.
Снегопад
Понятное дело, что с большим количеством осадков справиться мгновенно невозможно, но в России установлен определенный интервал уборки во время снегопада:
- каждый час от снега очищают тротуары с трафиком больше ста человек в час;
- раз в два часа от снега освобождают пространства, где проходимость составляет от 50 до 100 человек;
- каждый три часа сугробы убирают в зоных низкой проходимости — проходимость в час составляет около 50 человек.
В законодательстве РФ прописано, что последствия снегопада должны быть полностью устранены в течение шести часов после его завершения.
Гололед
Этапы устранения гололеда:
- В первую очередь от гололеда очищают тротуары. В местах наибольшего скопления людей уборка должна проводиться с утра.
- Затем льдом в обязательном порядке ликвидируют с колодезных люков, гидрантов и с крылец.
- Те участки, где ездят автомобили и ходят люди, очищаются от наледи путем выдалбливания, затем посыпаются песком, солью, щебнем или смесью из этих материалов.
- Для чистки асфальта или подобного покрытия используют снегоуборочные лопаты, ледоколы, ломы и скреперы.
Отметим, что профилактические меры для исключения образования наледи следует предпринимать заблаговременно. В этом могут помочь соль или специальные реагенты.
Куда жаловаться на ненадлежащую уборку во дворах?
В случае, когда уборка двора в зимний период проводится плохо либо не делается вовсе, то собственник может обратиться с претензией в свою УК. Жалоба может быть как от одного жильца, так и коллективной. В ней указывается автор претензии — ФИО с адресом проживания и организация, кому она предназначена. В жалобе излагается суть претензии с описаниями. В нижней части претензии следует указать текущую дату и поставить свою подпись. Документ составляется в двух экземплярах. На втором из них при подаче ответственное лицо, принимающее жалобу, ставит подпись, что она была действительно принята указанной организацией.
Российское законодательство установило периоды рассмотрения претензий от граждан в УК:
- по неотложным вопросам – от одного до пяти дней;
- по текущим вопросам – не более 30 суток с момента подачи жалобы.
Если УК в установленные сроки не предприняла никаких действий, то претензию на состояние дворов можно перенаправить в районную управу или окружную префектуру.
Как обезопасить себя от падений сегодня?
Правильная одежда и обувь
Одежда должна быть удобной и не сковывающей движений. Ни в коем случае не стоит надевать в гололед обувь на высоком каблуке. Максимально безопасная высота при наледи составляет не больше трех-четырех сантиметров с устойчивым каблуком. Также стоит избегать использование в гололед обуви на абсолютной плоской подошве. Лучше отдать предпочтение обуви с широким носом на толстой рифленой подошве с разношерстным рисунком.
Отметим, что есть несколько способов сделать имеющуюся обувь менее скользкой:
- отнесите обувь мастеру в обувную мастерскую и попросите наклеить специальную нескользящую прокладку;
- приобретите ледоступы, — резиновые накладки с шипами на обувь, которыми можно пользоваться годами, переставляя со старой обуви на новую;
- лыжная палка с заостренным концом также поможет добраться до места назначения в гололед.
Как безопасно передвигаться в гололед?
- Сконцентрируйтесь полностью на дороге. Лучше ступайте там, где следуют другие люди, или по краю тротуара. Там обычно менее раскатано.
- В гололед забудьте про быструю ходьбу и старайтесь не поднимать ноги высоко. В наиболее скользких местах лучше проскользить опасный участок.
- При наледи на дорогах нельзя держать руки в карманах. Это может стать причиной серьезных травм при падении. Следует развести их немного в стороны для лучшей балансировки.
- Для разговоров по телефону рекомендуется использовать гарнитуру либо отказаться от них на время пути.
- Если Вы все-таки поскользнулись, старайтесь присесть. Так падение произойдет с меньшей высоты, что поможет избежать существенных последствий. Все вещи при этом следуют отбросить в сторону и как можно сильнее размахивать руками, стараясь вернуть тело в безопасное положение.
- Если вы видите, что перед вами кто-то начинает падать, попробуйте помочь ему сохранить равновесие.
- Самыми опасными с период гололеда являются лестницы. Поэтому стоит спускаться аккуратно, ставя обе ноги на каждую ступеньку. Также опасность представляют обочины дорог, крышки люков и наклонные местности и горки. Перечисленных мест следует по возможности избегать.
- Следует помнить, что тормозной путь автотранспорта в гололед становится длиннее, поэтому нельзя перебегать дорогу перед быстро едущей машиной, даже по пешеходному переходу.