Жители Ленобласти часто жалуются на кошмар на улицах. Из-за температурных качелей дороги и дворы в населенных пунктах региона то завалены снегом, то похожи на каток с препятствиями. Редакция ivbg.ru разбирается, кто должен следить за состояние улиц и дворовых пространств и как каждый из ленинградцев может позаботиться о своем пешем безопасном пути.

«Когда в городе будут посыпаны тротуары, чтобы люди нормально могли ходить, а не на четвереньках? Верните дворников!!!», — выразила свое негодование одна из жительниц Выборга.

Кто должен следить за безопасным и удобным проходам по улицам и дворам?

Согласно Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» пункт 3.6.1 гласит, что в обязанности обслуживающих организаций также входит очистка дворов и территорий возле домов от осадков и мусора.

Снегопад

Понятное дело, что с большим количеством осадков справиться мгновенно невозможно, но в России установлен определенный интервал уборки во время снегопада:

каждый час от снега очищают тротуары с трафиком больше ста человек в час;

раз в два часа от снега освобождают пространства, где проходимость составляет от 50 до 100 человек;

каждый три часа сугробы убирают в зоных низкой проходимости — проходимость в час составляет около 50 человек.

В законодательстве РФ прописано, что последствия снегопада должны быть полностью устранены в течение шести часов после его завершения.

Гололед

«Сегодня упала на улице. У садика дочери — просто сплошной каток», — поделилась другая жительница Ленобласти.

Этапы устранения гололеда:

В первую очередь от гололеда очищают тротуары. В местах наибольшего скопления людей уборка должна проводиться с утра. Затем льдом в обязательном порядке ликвидируют с колодезных люков, гидрантов и с крылец. Те участки, где ездят автомобили и ходят люди, очищаются от наледи путем выдалбливания, затем посыпаются песком, солью, щебнем или смесью из этих материалов. Для чистки асфальта или подобного покрытия используют снегоуборочные лопаты, ледоколы, ломы и скреперы.

Отметим, что профилактические меры для исключения образования наледи следует предпринимать заблаговременно. В этом могут помочь соль или специальные реагенты.

Согласно нормам, указанным в ГОСТ, защита граждан от гололеда должна начаться не позднее полутора-трех часов, после чего тротуары необходимо посыпать песком или чистыми реагентами.

Куда жаловаться на ненадлежащую уборку во дворах?

В случае, когда уборка двора в зимний период проводится плохо либо не делается вовсе, то собственник может обратиться с претензией в свою УК. Жалоба может быть как от одного жильца, так и коллективной. В ней указывается автор претензии — ФИО с адресом проживания и организация, кому она предназначена. В жалобе излагается суть претензии с описаниями. В нижней части претензии следует указать текущую дату и поставить свою подпись. Документ составляется в двух экземплярах. На втором из них при подаче ответственное лицо, принимающее жалобу, ставит подпись, что она была действительно принята указанной организацией.

Российское законодательство установило периоды рассмотрения претензий от граждан в УК:

по неотложным вопросам – от одного до пяти дней;

по текущим вопросам – не более 30 суток с момента подачи жалобы.

Если УК в установленные сроки не предприняла никаких действий, то претензию на состояние дворов можно перенаправить в районную управу или окружную префектуру.

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Правильная одежда и обувь

Одежда должна быть удобной и не сковывающей движений. Ни в коем случае не стоит надевать в гололед обувь на высоком каблуке. Максимально безопасная высота при наледи составляет не больше трех-четырех сантиметров с устойчивым каблуком. Также стоит избегать использование в гололед обуви на абсолютной плоской подошве. Лучше отдать предпочтение обуви с широким носом на толстой рифленой подошве с разношерстным рисунком.

Отметим, что есть несколько способов сделать имеющуюся обувь менее скользкой:

отнесите обувь мастеру в обувную мастерскую и попросите наклеить специальную нескользящую прокладку;

приобретите ледоступы, — резиновые накладки с шипами на обувь, которыми можно пользоваться годами, переставляя со старой обуви на новую;

лыжная палка с заостренным концом также поможет добраться до места назначения в гололед.

Как безопасно передвигаться в гололед?