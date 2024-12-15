В Ленобласти обновился снежный максимум: в Волосово и Кингисеппе сугробы до 27 см

В Ленинградской области фиксируют рекордные показатели высоты снежного покрова. В Кингисеппе сугробы достигли 25 см, а в Волосово и Озерках — 27 см. В Санкт-Петербурге снежный покров вырос до 19 см.

На погоду в регионе продолжает влиять североатлантический циклон «Яра». Сегодня он сформирует облачную и снежную погоду, которая сохранит гололедицу и снежный накат на дорогах. Снегопады начнут утихать после 15–16 часов, однако возобновятся утром в понедельник.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составляет от -1 до -3 °C, в Ленобласти — от 0 до -5 °C. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление растет, но остается ниже нормы и составляет 748 мм рт. ст.

В понедельник ожидается продолжение снегопадов. Температура воздуха сохранится в пределах -2…-4 °C.