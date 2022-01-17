Британский шеф-повар Джеймс Мартин сообщил, что яйца нельзя хранить в холодильнике

Известный шеф-повар из Великобритании Джеймс Мартин объяснил, по какой причине не следует хранить яйца в холодильнике вместе с другими продуктами.

Во время посещения ТВ-эфира знаменитый повар поделился своим опытом работы с такими продуктами, как яйца, и объяснил, почему ни в коем случае не советует оставлять их в холодильнике. Кулинар отметил, что во время их нахождения в холодильнике они впитывают в себя запахи лежащих рядом продуктов, передает издание Лента.ru.

– В ресторане мы кладем трюфель в миску с рисом, затем сверху кладем яйца, закрываем пленкой и оставляем на ночь, – цитирует СМИ повара.

После этого, по словам Мартина, к утру яйца настолько пропитываются запахом трюфеля, что отпадает надобность добавлять дорогостоящий ингредиент в яичницу. А когда яйца хранятся с другими продуктами в холодильнике, то они вбирают в себя их аромат, поэтому их следует держать отдельно в сухом и прохладном месте, заключил шеф-повар