Расширение Колтушского шоссе и строительство моста через Волхов включены в нацпроект

Объекты в 2022 году включены в состав региональной части национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Оба объекта имеют стратегическое значение для Ленинградской области и поддерживаются федеральным бюджетом, что позволяет работать с опережением графика. Реконструкция шоссе уберет ʺбутылочное горлышкоʺ на границе Янино и Санкт-Петербурга, а новый мост в Киришах усилит экономическое развитие города», — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Новый мост через Волхов в Киришах потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта, ведь старый мост был возведен еще в 1966 году. Заказчиком стройки выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей, согласно контракту срок окончания работ — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволяют ориентироваться на 2023.

Строительные работы по расширению Колтушского шоссе до четырех полос пройдут в четыре этапа. Сначала трассу расширят в границах Янино, затем работы перенесут на место будущей развязки подъезда ко Всеволожску. Следующий этап — в районе Янино-2, завершающий — в границах Колтушей. На протяжении всей обновленной магистрали появятся тротуары, остановки и освещение. Расширение дороги ведётся по заказу «Ленавтодора», контрактный срок завершения работ — конец лета 2024 года.