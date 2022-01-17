Фото: BMW одиноко лежит на крыше на «Скандинавии» под Петербургом

Очевидец поделился кадрами ДТП, случившегося на трассе «Скандинавия».

Об этом очевидец поделился в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 17 января.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На «Скандинавии», на полосе в сторону города лежит на крыше кроссовер, — делится автор снимков.

Обстоятельства аварии и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы публиковали кадры из Петербурга, где коммунальщики решили проверить на прочность чужие припаркованные машины во время уборки льда с крыш.