«Вечно пьяного» за рулем жителя Кингисеппа приговорили к реальному сроку

Мужчина неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. В итоге ныне осужденный ближайший год проведет в колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области 17 января.

Кингисеппский городской суд вынесен приговор в отношении местного жителя по факту систематических нарушений при управлении автомобилем. За руль он часто садился в состоянии опьянения, за что стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью. Его приговорили к одному году исправительной колонии строго режима и запретили садится за руль на 2 года и 6 месяцев.