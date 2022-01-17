«Вечно пьяного» за рулем жителя Кингисеппа приговорили к реальному сроку

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. В итоге ныне осужденный ближайший год проведет в колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области 17 января.

Кингисеппский городской суд вынесен приговор в отношении местного жителя по факту систематических нарушений при управлении автомобилем. За руль он часто садился в состоянии опьянения, за что стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью. Его приговорили к одному году исправительной колонии строго режима и запретили садится за руль на 2 года и 6 месяцев.

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