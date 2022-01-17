Фото: появившийся из ниоткуда дрон едва не проломил лобовое стекло машины в Петербурге

На видеорегистратор удалось запечатлеть необычное ДТП, случившееся в Петербурге минувшим вечером. Посреди дороги из ниоткуда возник летающий дрон, влетевший в едущую машину.
Видео сперва появилось в соцсетях вечером, 17 января, однако спустя короткое время было удалено по неизвестной причине. Как пишет водитель, в чью машину прилетел дрон, все произошло в районе пересечения улицы Руставелли и проспекта Луначарского минувшим вечером.
На кадрах отчетливо видно, как летающее устройство мелькнуло перед лобовым стеклом машины и тут же резко ушло вправо, после чего произошёл удар с искрами. В соцсетях пользователи начали задаваться вопросами, считается ли этот инцидент ДТП, и если да, то как правильно его оформлять.
Передаю привет тому, кто игрался с дроном на перекрестке Руставели-Луначарского вечером, 16 января, — пишет автор видео.
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17.01.2022 126