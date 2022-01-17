Невероятный кадр северного сияния удалось сделать жителю Соснового Бора

Как признался автор, такой кадр у него получился совершенно случайно, и по его словам, на фото нет ни одного фильтра или эффекта сторонних программ.

Захватывающий кадр автор выложил у себя в Instagram минувшим днем, а само явление Сосновый Бор посетило 15 января. Как поделился «счастливчик», о сезоне северных сияний в области он узнал в новостях и кинулся ловить необычное явление на объектив камеры, однако кроме смартфона у него ничего не было. Но это не помешало ему сделать кадр, не отличимый от профессиональной съемки.

В новостях прочитал, что северное сияние посетило Ленинградскую область. Сорвался с кровати и в 12 ночи пошел ловить удач. С собой был только мобильник Huawei P30 Pro. Я попал как раз на самый пик активности — всполохи были по всему небу. Было сделано порядка 100 фотографий из которых выбрал одну, — делится своими впечатлениями от удачной охоты за «Авророй».