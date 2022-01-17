Пожарные Ленобласти снова в числе лучших

Сотрудница «Леноблпожспаса» преодолела три километра на лыжах всего за 8 минут 42 секунды, что обеспечило ее золотом на соревнованиях по лыжным гонкам.

Успехами Арины Мирошниченко поделились на сайте правительства Ленобласти в понедельник, 17 января. Она стала первой среди женщин в соревнованиях по лыжным гонкам на первенство территориально-спасательного гарнизона Ленобласти, Соревнования прошли накануне днем во Всеволожском районе.

Соревнования по данному виду спорта давно стали традиционными и проводятся каждый год. Главной целью спортивного мероприятия — подавать пример здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и квалификации сотрудников. Победителей наградили грамотами и кубками.