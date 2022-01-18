Названы лучшие по уборке снега районы в Ленобласти

По поручению губернатора Ленинградской области сформирован рейтинг районов по качеству уборки снега и реакции властей на жалобы местных жителей.

Районы-лидеры – Гатчинский, Кингисеппский и Подпорожский.

Районы-хорошисты – Бокситогорский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский.

Лучше всего обеспечены техникой Приозерский и Волховский районы.

Лучше всего обеспечены специалистами Кингисеппский и Киришский районы.

Меньше всего жители жалуются на уборку снега в Волосовском районе.

Сложнее ситуация с уборкой снега во Всеволожском, Киришском и Ломоносовском районах. Последнее место в рейтинге занял Кировский район.