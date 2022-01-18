4 августа 1944 года в Амстердаме нацисты обнаружили автора ныне всемирно известного дневника Анну, а также членов ее семьи и нескольких друзей на складском помещении, которое служило им убежищем в течение почти двух лет. Восьмерых найденных евреев депортировали в концлагеря. В начале 1945 года Анна, которой на тот момент был 15 лет, с сестрой Марго погибли в лагере Берген-Бельзен. Историю о том, кто выдал тайное местоположение Франков , рассказывает издание «BBC News Русская служба».
За прошедшие годы было выдвинуто множество версий, кто сдал еврейскую семью. Шесть лет назад организованная группа из историков и криминалистов всерьез взялись за раскрытие тайны и нашли стукача. Им оказался нотариус Арнольд ван ден Берг еврейского происхождения, который пытался подобным образом спаси свою семью.
Как сохранился знаменитый дневник?
В момент, когда немцы ворвались в тайное убежище, глава семьи Отто обучал сына своих друзей английской грамматике, которые скрывались вместе с семьей Франк.
Приход немцев оказался неожиданным. После приказа обершарфюрера СС Карла Йозефа Зильбербауэра отправляться пленникам в штаб-квартиру гестапо, юная Анна попыталась взять с собой отцовский портфель. Сделать этого не удалось. Обершарфюрер отобрал портфель, высыпав из него все содержимое, в том числе и знаменитый дневник, чтобы наполнить его имеющимся у евреев ценностями. Именно алчность немца привела к тому, что весь мир смог через него познать настоящее безумие войны.
Глава семейства Отто Франк смог пережить войну. Вернувшись из Освенцима он пытался выяснить, кто стал косвенной причиной гибели его близких. Дело так и осталось нераскрытым, потому что нидерландские власти разгребали последствия военных действий. Дневник после ухода нацистов нашла Мип Гиз, которая в то время помогала семье Франк, и вернула его Отто.
Сейчас дневник Анны Франк переведен на множество языков. По его тексту сняли художественный фильм и проводили большое количество расследований.
Какие были версии и почему их исключили?
Команда специалистов тщательно изучила все имеющиеся версии и составила полную базу данных по доносчикам на основе всех имеющихся исторических документов на эту тему.
Одной из версий считалась та, что нацисты случайно наткнулись на убежище евреев. Но на основе имеющихся сведений этот вариант исключили, так как гитлеровцы точно знали конечную цель своей вылазки.
Мнение, что тайное убежище Франков сдал менеджер склада Виллем ван Маарен, тоже вычеркнули. Хоть он и являлся мелким жуликом, но донос был произведен по телефону, доступа к которому в тот момент у ван Маарена не было. К тому же он вряд ли бы стал звонить настолько высокопоставленному немецкому офицеру.
Другая версия гласит, что арест был произведен по доносу Анс ван Дайк. После попадания к немцам, она перешла на сторону врага, согласившись работать под личиной бойца Сопротивления. Ван Дайк втиралась к людям в доверие, а потом выдавала гитлеровцам местонахождения евреев. На ее счету около 200 преданных человек. Но на момент захвата Анны и ее семьи женщина выполняла очередное задание в Утрехте.
Следующий вариант, в котором подозрение падало Нелли Воскейл, сестру Беп Воскейл, помогавшей семье Франк, тоже отпало. Это произошло из-за того, что сам Отто Франк и Мип Гиз, оставили записи, где сказано, что предателем был еврейский мужчина, которого уже нет в живых.
Как появился след на предателя?
Изучая документы, эксперты обратили особое внимание на анонимную записку, сохранившуюся в архивах. Ее получил Отто Франк, когда вернулся в столицу Нидерландов. Согласно ей, еврейскую семью сдал Арнольд ван ден Берг, также как и еще несколько укрытий евреев.
Нотариус ван ден Берг являлся членом Еврейского совета, который был организован по указанию нацистов для контроля местным еврейским сообществом. Он не вызывал доверия у сторонников Сопротивления, полагавших, что он перешел на сторону врага.
Несмотря на это нотариус помогал людям выживать в нечеловеческих условиях: нашел варианты, как получить продукты, когда евреем запретили посещать рынки и магазины, устроил детям альтернативное обучение, когда евреем запретили посещать школы и обеспечивал теплой одеждой нуждающихся.
В ходе расследования выяснилось, что в какой-то момент ван ден Берг официально перестал числится как еврей. Но все изменилось, когда не него подал жалобу новый владелец бизнеса, изъятого у ден Берга. Из-за нее нотариус лишился какой-либо юридический защиты, но, что странно, его семью не отправили в концлагеря. Предполагается, что во время работы в совете он мог узнать адреса тайных укрытий евреев и для спасения своей семьи передать их нацистам.
Все результаты прошедшего расследования внесены в книгу канадской писательницы Розмари Салливан «Предательство Анны Франк».
Итоги
В этой истории много туманных моментов, но главной целью расследования было не привлечение предателя к ответственности. Учитывая, что нотариус, по сведениям одной из голландских газет, скончался в 1950 году. Вероятнее всего, имело место стремление разгадать одну из важных загадок войны и показать мотивы людей, которые пошли на предательство и пособничество нацистам для сохранения своей жизни и благополучия близких.