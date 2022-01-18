4 августа 1944 года в Амстердаме нацисты обнаружили автора ныне всемирно известного дневника Анну, а также членов ее семьи и нескольких друзей на складском помещении, которое служило им убежищем в течение почти двух лет. Восьмерых найденных евреев депортировали в концлагеря. В начале 1945 года Анна, которой на тот момент был 15 лет, с сестрой Марго погибли в лагере Берген-Бельзен. Историю о том, кто выдал тайное местоположение Франков , рассказывает издание «BBC News Русская служба» .

За прошедшие годы было выдвинуто множество версий, кто сдал еврейскую семью. Шесть лет назад организованная группа из историков и криминалистов всерьез взялись за раскрытие тайны и нашли стукача. Им оказался нотариус Арнольд ван ден Берг еврейского происхождения, который пытался подобным образом спаси свою семью.

Как сохранился знаменитый дневник?

В момент, когда немцы ворвались в тайное убежище, глава семьи Отто обучал сына своих друзей английской грамматике, которые скрывались вместе с семьей Франк.

Приход немцев оказался неожиданным. После приказа обершарфюрера СС Карла Йозефа Зильбербауэра отправляться пленникам в штаб-квартиру гестапо, юная Анна попыталась взять с собой отцовский портфель. Сделать этого не удалось. Обершарфюрер отобрал портфель, высыпав из него все содержимое, в том числе и знаменитый дневник, чтобы наполнить его имеющимся у евреев ценностями. Именно алчность немца привела к тому, что весь мир смог через него познать настоящее безумие войны.

Глава семейства Отто Франк смог пережить войну. Вернувшись из Освенцима он пытался выяснить, кто стал косвенной причиной гибели его близких. Дело так и осталось нераскрытым, потому что нидерландские власти разгребали последствия военных действий. Дневник после ухода нацистов нашла Мип Гиз, которая в то время помогала семье Франк, и вернула его Отто.

Сейчас дневник Анны Франк переведен на множество языков. По его тексту сняли художественный фильм и проводили большое количество расследований.

Какие были версии и почему их исключили?

Команда специалистов тщательно изучила все имеющиеся версии и составила полную базу данных по доносчикам на основе всех имеющихся исторических документов на эту тему.

Одной из версий считалась та, что нацисты случайно наткнулись на убежище евреев. Но на основе имеющихся сведений этот вариант исключили, так как гитлеровцы точно знали конечную цель своей вылазки.

Мнение, что тайное убежище Франков сдал менеджер склада Виллем ван Маарен, тоже вычеркнули. Хоть он и являлся мелким жуликом, но донос был произведен по телефону, доступа к которому в тот момент у ван Маарена не было. К тому же он вряд ли бы стал звонить настолько высокопоставленному немецкому офицеру. Другая версия гласит, что арест был произведен по доносу Анс ван Дайк. После попадания к немцам, она перешла на сторону врага, согласившись работать под личиной бойца Сопротивления. Ван Дайк втиралась к людям в доверие, а потом выдавала гитлеровцам местонахождения евреев. На ее счету около 200 преданных человек. Но на момент захвата Анны и ее семьи женщина выполняла очередное задание в Утрехте.