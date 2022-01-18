Пятый российский фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей

Автор: Александр Селиванов
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Заключительная часть трилогии семейного фильма «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко в российском прокате собрала более 2 млрд рублей.

На сайте ЕАИС (единой автоматизированной информационной системы) опубликованы данные о том, что на 16 января заключительная часть трилогии семейного фильма «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко в российском прокате собрала более 2 млрд рублей.

Картина вышла в прокат 23 декабря прошлого года. Меньше чем за месяц фильм взял в прокате больше 2 млрд рублей. Бюджет кинофильма составлял 454 млн рублей.

Первый показ фэнтези-фильма «Последний богатырь» прошел в октябре 2017 года. С бюджетом в 370 млн рублей сборы картины в прокате составили более 1,7 млрд рублей. Поэтому фильм стал одним из самых кассовых российских проектов 2017 года.

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14.01.2022 162
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