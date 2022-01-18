В Кингисеппе угнали автомобиль за 7 миллионов рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 17 января в полицию Кингисеппского района обратился 43-летний житель Кингисеппа.

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Фото: «Угоны | Санкт-Петербург | Поиск» ВКонтакте

У мужчины угнали внедорожник Lexus LX450D с номерами Омской области, выпущенный в 2017 году. Автомобиль был припаркован возле пятиэтажного жилого дома на 2-й линии.

Ущерб владельца составил 7 миллионов рублей. В качестве особых примет иномарки – тонированные передние стекла.

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