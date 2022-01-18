«Спартак» заплатит футболисту 300 млн рублей за досрочное расторжение контракта

Автор: Сергей Агутин
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Голландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может получить компенсацию при уходе из клуба до окончания контракта.

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Фото: РИА Новости

За досрочное расторжение договора футболист может получить €3,5 миллиона (около 300 миллионов рублей). Сумма компенсации может быть снижена при переговорах.

После подписания ямайского игрока Шамара Николсона в «Спартаке» стало девять легионеров, при этом в Российской Премьер-лиге (РПЛ) можно заявлять только восемь иностранцев. Согласно контракту, Хендрикса не могут перевести во вторую команду клуба, а он сам не хочет покидать красно-белых.

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