«Спартак» заплатит футболисту 300 млн рублей за досрочное расторжение контракта

Голландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может получить компенсацию при уходе из клуба до окончания контракта.

За досрочное расторжение договора футболист может получить €3,5 миллиона (около 300 миллионов рублей). Сумма компенсации может быть снижена при переговорах.

После подписания ямайского игрока Шамара Николсона в «Спартаке» стало девять легионеров, при этом в Российской Премьер-лиге (РПЛ) можно заявлять только восемь иностранцев. Согласно контракту, Хендрикса не могут перевести во вторую команду клуба, а он сам не хочет покидать красно-белых.