Джеймс Ганн хочет потратить $500 млн на «Стражей Галактики 3»

Финал третьей части блокбастера «Стражи Галактики» запланирован на 5 мая 2023 года.

Блокбастер «Стражи Галактики. Часть 3» мог стоить полмиллиарда долларов, сообщил режиссер картины Джеймс Ганн, если бы он не думал о том, как уложиться в бюджет.

По словам Ганна, съемочный процесс еще не закончен, а его результат очень удивит зрителей. Также режиссер заявил, что ему очень хочется наконец-то начать съемки праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики».

В новом фильме к своим ролям вернуться Крис Пратт, Брэдли Купер, Вин Дизель, Зои Салдана, также своих героев исполнят Карен Гиллан, Пом Клементьефф и Дэйв Батиста.

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В мировом прокате премьера трилогии «Стражи Галактики. Часть 3» появится 5 мая 2023 года.