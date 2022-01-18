Джеймс Ганн хочет потратить $500 млн на «Стражей Галактики 3»

Финал третьей части блокбастера «Стражи Галактики» запланирован на 5 мая 2023 года.
Блокбастер «Стражи Галактики. Часть 3» мог стоить полмиллиарда долларов, сообщил режиссер картины Джеймс Ганн, если бы он не думал о том, как уложиться в бюджет.
По словам Ганна, съемочный процесс еще не закончен, а его результат очень удивит зрителей. Также режиссер заявил, что ему очень хочется наконец-то начать съемки праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики».
В новом фильме к своим ролям вернуться Крис Пратт, Брэдли Купер, Вин Дизель, Зои Салдана, также своих героев исполнят Карен Гиллан, Пом Клементьефф и Дэйв Батиста.
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18.01.2022 80
В мировом прокате премьера трилогии «Стражи Галактики. Часть 3» появится 5 мая 2023 года.