В Ленобласти заработало три пункта автоматического весового контроля

В Ленобласти в тестовом режиме заработало три пункта автоматического контроля движения большегрузов.

Пункты расположили на дорогах Выборгского и Всеволожского районов: «Петербург — Запорожское — Приозерск», «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» и «Осиновая роща — Магистральная». Ключевая особенность этих пунктов в том, что они способны взвешивать большегрузы в движении без участия человека. Автоматика сама определяет перегруз и передает данные для составления протокола.

Добавляется, что помимо установки автоматических комплексов весогабаритного контроля дорожники уже несколько лет назад перешли на круглогодичный весовой контроль.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в 2021 году владельцы большегрузов компенсировали 30 млн рублей дорожникам Ленобласти. Напомним, что через «Госуслуги» можно запросить разрешение провозить негабаритный и тяжеловесный груз по областным магистралям. Подробности на сайте «Ленавтодора».