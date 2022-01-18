Экологический проект из Выборга получил президентский грант

Выборгский проект по экологии и раздельному сбору мусора получил в новом году грант на свою реализацию. Авторы инициативы будут заниматься экологическим просвещением и развитием благотворительности с нестандартным подходом.
Об этом рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района 18 января, во вторник. Воплощать в жизнь экологический проект будет центр обмена «Добрый Выборг».
Концепция проекта подразумевает, что жители смогут обменивать «отработанные» товары широкого потребления — технику, посуду, одежду. В случае отсутствия товаров на обмен, можно будет сдать вторсырье и получить возможность выбрать необходимую вещь.
Принятая одежда будет подвергаться ремонту, дезинфекции и передаваться в реабилитационные центры, а также в центр обмена.Если вещи в течение 3 месяцев никто не заберет, их будут передавать в приюты для животных и на переработку в Петербург. Все активные участники благотворительной деятельности получат наклейку «Добрый Выборг».
Также особое внимание будет уделяться развитию добровольческой деятельности.