Экологический проект из Выборга получил президентский грант

Выборгский проект по экологии и раздельному сбору мусора получил в новом году грант на свою реализацию. Авторы инициативы будут заниматься экологическим просвещением и развитием благотворительности с нестандартным подходом.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района 18 января, во вторник. Воплощать в жизнь экологический проект будет центр обмена «Добрый Выборг».

Состояние окружающей среды, одним из факторов экологической безопасности которой является рациональное обращение с отходами производства и потребления, вызывает общую озабоченность жителей Выборга и Выборгского района. Проведенный нами опрос в феврале 2021 года показал, что на сегодняшний день 40% респондентов готовы разделять вторсырье. Наша миссия — содействие достижению целей устойчивого развития общества, — поделились организаторы.

Концепция проекта подразумевает, что жители смогут обменивать «отработанные» товары широкого потребления — технику, посуду, одежду. В случае отсутствия товаров на обмен, можно будет сдать вторсырье и получить возможность выбрать необходимую вещь.

Принятая одежда будет подвергаться ремонту, дезинфекции и передаваться в реабилитационные центры, а также в центр обмена.Если вещи в течение 3 месяцев никто не заберет, их будут передавать в приюты для животных и на переработку в Петербург. Все активные участники благотворительной деятельности получат наклейку «Добрый Выборг».

Также особое внимание будет уделяться развитию добровольческой деятельности.

Примерно треть населения Выборга – пенсионеры; среди трудоспособных жителей немало многодетных семей, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, людей с ограниченными возможностями. Бывают еще и несчастные случаи, непредвиденные ситуации, в которых может оказаться каждый. Наша помощь, согласно проекту, заключается в безвозмездном предоставлении вещей, необходимых товаров, — рассказали в центре «Добрый Выборг».