В апреле изменится расписание сапсанов между Москвой и Петербургом

Расписание движения сапсанов, курсирующих между Москвой и Петербургом, с 4 по 26 апреля изменится.

Изменения связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры на участке «Редкино – Завидово» и на станциях «Мстинский Мост» и «Окуловка», сообщили в пресс-службе ОЖД.

В связи с этим 9, 10, 16, 17, 23, 24 апреля отменяются поезда №763, 765 маршрута «Петербург — Москва». Не будут курсировать поезда №764 и 766.

Ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов можно здесь, а также на станциях и вокзала.

Напомним, с начала нового года на территории Ленобласти выросли тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. А также выросли штрафы за безбилетный проезд на электричках.