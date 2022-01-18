В здания судов Ленобласти пытались пронести почти 1 000 запрещенных предметов

В 2021 году в суды Ленобласти пытались пронести почти тысячу запрещенных предметов, которые представляли угрозу безопасности для окружающих.
Было изъято 841 боеприпас, 19 единиц холодного оружия, 23 электрошоковых устройства и 52 единицы травматического и газового оружия. Также в залы суда пытались пронести многофункциональные и канцелярские ножи, аэрозольные распылители, отвертки, ножницы.
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Всего было изъято 959 опасных предметов, сообщает пресс-служба УФССП России по Ленобласти.