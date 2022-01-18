В России преступность среди мигрантов выросла за год почти на 6 процентов

МВД РФ зафиксировало рост преступности со стороны мигрантов за прошлый год на 5,9 процента. Большинство противоправных действий совершили выходцы из СНГ.

Статистикой делится РИА Новости во вторник, 18 января.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 36,4 тысяч преступлений, что на 5,9% больше, чем за январь-декабрь 2020 года, — сообщают в МВД.

Большинство преступлений (78,3%) в стране совершали выходцы из СНГ (28,5 тысяч). В 2020 году в России наоборот был зафиксирован спад преступности среди мигрантов.