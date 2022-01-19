Росприроднадзор проверяет полигон «Северная Самарка» после жалоб местных жителей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Сотрудники Росприроднадзора 18 января провели внеплановый на осмотр полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Инспектор провел осмотр и произвел замеры воздуха в санитарной-защитной зоне с наветренной и подветренной сторон. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям полигона.

С января 2022 года «Северная Самарка» не значится на территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области. Там запрещено размещение отходов.

Вам будет интересно
Росприроднадзор проверяет полигон «Северная Самарка» после жалоб местных жителей Росприроднадзор, Ленинградская область, Всеволожский район, «Северная Самарка»
В Ленобласти заработало три пункта автоматического весового контроля
В Ленобласти в тестовом режиме заработало три пункта автоматического контроля движения большегрузов. Пункты расположили на дорогах Выборгского и Всеволожского районов: «Петербург...
18.01.2022 86
Автор