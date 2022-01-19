Сотрудники Росприроднадзора 18 января провели внеплановый на осмотр полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области.
Инспектор провел осмотр и произвел замеры воздуха в санитарной-защитной зоне с наветренной и подветренной сторон. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям полигона.
С января 2022 года «Северная Самарка» не значится на территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области. Там запрещено размещение отходов.
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18.01.2022 86