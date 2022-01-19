Активисты помогли музею из Выборга убрать 1,5 тонны строительного мусора – фото

Участники ОНФ из Ленинградской области, Карелии, Санкт-Петербурга и Новгородской области помогли Военному музею Карельского перешейка в подготовке здания к отделочным работам. Силами активистов было собрано 1,5 тонны мусора.

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Благодаря помощи ОНФ за три дня были подготовлены 200 квадратных метров бывшей казармы под последующую отделку в новые пространства для выставок.

Также убрана будущая котельная и проведены другие работы.

Фото: ОНФ