Видео: робот-курьер спешит к клиенту, тесня прохожих на тротуаре в Мурино

В Мурино сняли на видео рабочий процесс технологичного курьера еды. Не стесняясь прохожих, коробка на колесах заняла почти весь тротуар.

Видеокадры появились в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во вторник, 18 января. О полноценном запуске проекта «Яндекс» сообщал ранее.

С завтрашнего дня мы запускаем доставку роботами в городе Мурино. Возможность воспользоваться этой услугой для каждого конкретного адреса можно будет уточнить в приложении Яндекс G, – сообщили в Яндексе.

О запуске данных роботов мы писали еще летом 2021 года. Тогда их отправили на доработку из-за неизвестных проблем. Теперь оригинальная доставка продуктов и еды осуществляется на постоянной основе.