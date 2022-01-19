Гинцбург: «Омикрон» опасен для непривитых, как и все штаммы COVID

Нельзя однозначно утверждать, что омикрон-штамм реже вызывает тяжелое течение COVID-19, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, об этой тенденции говорят данные из стран Европы, где 60-80 процентов населения уже вакцинировано. В России еще мало вакцинированных, поэтому у непривитых будет тяжелое течение болезни, сообщает РИА «Новости».

Гинцбург добавил, что привитых вакциной «Спутник V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.

Ранее замдиректора НИИ им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что на течение заболевания может влиять большое количество факторов, в том числе генетические особенности и питание.