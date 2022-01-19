Число заболевших коронавирусом в России в сутки достигло максимума с 27 ноября

Было зафиксировано 33 899 новых случаев. Это максимум с 27 ноября 2021 года.

Умерли 698 пациентов, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего заболевших в Москве — 8 795, это максимум с 19 июня. В Санкт-Петербурге — 4 382 и в Московской области — 2 626. Выписаны из больниц 22 920 человек.

Всего в стране выявлено 10 899 411 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии скончались 323 376 человек.