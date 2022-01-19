Жители Ленобласти стали чаще указывать наличие QR-кода в своих резюме как преимущество

С начала года жители Ленобласти на 128% чаще указывать в своих резюме наличие QR-кода и вакцинации, считая это преимуществом.

По данным исследования сервиса HeadHunter, чаще всего эти соискатели ищут работу в сферах медицины, административный персонал, продаж, а также в области производства и управления персоналом.

При этом большинство соискателей, у которых есть QR-код, в среднем просят зарплату выше на 5 тысяч рублей, чем те, у кого нет кода. Так, почти 32% жителей СЗФО (в том числе — из Ленобласти) хотят получать от 60 тысяч рублей, 18% — от 80 тысяч рублей и еще 10% — от 100 тысяч рублей.

Вам будет интересно Закон о QR-кодах единогласно сняли с рассмотрения в Госдуме В Госдуме поддержали снятие с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест. Об этом в понедельник, 17... 17.01.2022 232

Тем временем власти Ленобласти отказались от термина «QR-код» для обозначения сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или перенесенном болезни.