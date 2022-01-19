В Британии определили, что риск повторного заражения с «омикроном» в 16 раз выше, чем с «дельтой»

За сутки в Великобритании было зафиксировано более 90 тысяч новых случаев коронавируса.

По данным национальной статистической службы Великобритании, в период с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вероятность повторного заражения коронавирусом COVID-19 была в 16 раз выше, чем в период с 17 мая по 19 декабря 2021 года. В первом случае доминирующим штаммом был Омикрон, во втором — Дельта.

Также отмечается, что вакцины оказались менее эффективными против нового штамма, чем против предыдущих, хотя привитые второй дозой от 15 до 90 дней назад или ревакцинированные 15-180 дней назад, заражались Омикроном реже, чем непривитые.