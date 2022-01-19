Поклонники Шнурова оценили его недавний клип о замусоренном Петербурге и спели свою песню

Ранее лидер группы «Ленинград» выпустил новый клип, где в свойственной ему манере, высмеял снежный и мусорный коллапс, произошедший в Северной Столице. Творчество музыканта вызвало отклик у его фаната и тот решил обыграть актуальные проблемы города в песне под гитару.

В подобной «Ленинграду» манере исполнения музыкант спел песню про «сломанный крестец», замерзшие бордюры и мусорный коллапс. Забавный клип выложили в группе ПОРЕБРИК СИТИ | НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА минувшим днем.

Из-за цензуры мы не можем разместить данный ролик. Посмотреть его можно по этой ссылке. Как и Сергей Шнуров, его последователь считает главной причиной происходящего в городе на Неве бездействие властей.

Напомним, ранее на YouTube появился музыкальный клип группы «Ленинград». В нем Сергей Шнуров и две обаятельные солистки поют о том, как Санкт-Петербург превращается в свалку отходов. Видеоряд решили «приправить» кадрами дворов, заваленных мусором и снежными сугробами.