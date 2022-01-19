Въезд в центр Петербурга на автомобиле может стать платным

В Петербурге могут сделать платный въезд в центр города для автомобилей. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Сейчас власти Петербурга занимаются транспортной реформой, в том числе для того, чтобы разгрузить город от обилие машин, множество пробок, а также решить проблема с парковкой. Последний вопрос решается за счет введения зон платной парковки. Вероятно, и въезд в исторический центр города на Неве тоже станет платным.

Однако когда задуманное будет осуществлено – не сообщается.

Ранее ivbg.ru сообщал, что платные парковки могут появиться в Мурино и Кудрово Всеволожского района Ленобласти.