В словаре коренных народов Ленобласти появилось новое слово

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «вода». Они рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках. И напомнили о мистических свойствах, которые приписывают этой стихии духовные практики.