В словаре коренных народов Ленобласти появилось новое слово

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «вода». Они рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках. И напомнили о мистических свойствах, которые приписывают этой стихии духовные практики.

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Фото: Instagram/komitetmsu47
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